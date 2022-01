Giorno della Memoria: Stefano Feltri a Formigine ricorda lo zio Francesco Maria, grande esperto di Storia della Shoah (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha lavorato per la Gazzetta di Modena, Radio24, il Foglio, il Riformista e poi dal 2009 al Fatto ... La prenotazione è consigliata su https://giornatadellaMemoria.eventbrite.it Per info: Servizio ... Leggi su modena2000 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha lavorato per la Gazzetta di Modena, Radio24, il Foglio, il Riformista e poi dal 2009 al Fatto ... La prenotazione è consigliata su https://giornata.eventbrite.it Per info: Servizio ...

Advertising

reportrai3 : Secondo la Procura Generale di Bologna Paolo Bellini è il quinto uomo della strage del 2 agosto 1980. Dopo trentaci… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Giovanni Battista Crema, Ritratto della moglie, 1908 circa, olio su tavola, Collezione… - Tg3web : Terzo giorno consecutivo di scontri, nel nordest della Siria, fra militanti dello stato islamico e forze curde. Le… - Italiaviva_fe : RT @Emagorno: È il giorno della prima chiama per l'elezione del #PresidentedellaRepubblica, è una grande emozione e, allo stesso tempo, una… - castelPao : Condividiamo, per riflettere ancora sul Giorno della Memoria, in vista del 27 gennaio, un’intervista rilasciata al… -