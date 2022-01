Giornata Mondiale Educazione: rinnovare l’Istruzione (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaio Giornata Mondiale dell’Educazione, come ruolo chiave nell’Educazione alla pace e allo sviluppo sostenibile. Non abbiamo fonti certe riguardo la prima celebrazione di questa Giornata. Senza un’istruzione di qualità ed equa, le Nazioni non riusciranno a raggiungere l’uguaglianza di genere ne a rompere il ciclo di povertà Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaiodell’, come ruolo chiave nell’alla pace e allo sviluppo sostenibile. Non abbiamo fonti certe riguardo la prima celebrazione di questa. Senza un’istruzione di qualità ed equa, le Nazioni non riusciranno a raggiungere l’uguaglianza di genere ne a rompere il ciclo di povertà

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi e' la giornata mondiale della pizza - RadioItalia : Post di ritrovo per tutti gli amanti della pizza! ???? Il 17 Gennaio si celebra la Giornata Mondiale della pizza! - teatrolafenice : ?? Il pubblico prende posto, tra poco Mario Brunello dirige la 40 di Mozart e “The protecting veil” di Taverner. Sar… - iconaclima : ?? Oggi è la Giornata Mondiale dell'Istruzione, una occasione per promuovere una istruzione di qualità, inclusiva ed… - tompellegrino17 : 24 gennaio: Giornata mondiale dell’educazione: Avere attenzione per i nostri figli non significa chiudere le scuole… -