Giornata internazionale Istruzione, per una scuola di qualità e inclusiva. Il Ministero: Sviluppati il PNRR e il piano RiGenerazioneScuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi è la Giornata internazionale dell’Istruzione, proclamata nel 2018 dall'ONU. Il tema di quest’anno, spiega il Ministero dell'Istruzione, è “Cambiare rotta, trasformare l’Istruzione” e mette al centro l'obiettivo di un’Istruzione di qualità per tutte e tutti, inclusiva ed equa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi è ladell’, proclamata nel 2018 dall'ONU. Il tema di quest’anno, spiega ildell', è “Cambiare rotta, trasformare l’” e mette al centro l'obiettivo di un’diper tutte e tutti,ed equa. L'articolo .

Advertising

RaiCultura : Per la Giornata Internazionale dell'Educazione, istituita dall'Onu e celebrata ogni anno il #24gennaio, ripercorria… - cooperazione_it : Giornata Internazionale dell'Educazione. Un’istruzione di qualità ed equa è fondamentale per raggiungere l’uguagli… - orizzontescuola : Giornata internazionale Istruzione, per una scuola di qualità e inclusiva. Il Ministero: Sviluppati il PNRR e il pi… - expo_technology : RT @LDRaimondo: Oggi è la Giornata Internazionale dell'Educazione. Investire nella #scuola negli #ITS e nell’Università vuol dire pensare a… - PoldoB : RT @CrevalBanca: Oggi, nella Giornata Internazionale dell'educazione, ricordiamo che un’istruzione di qualità è la base per migliorare la v… -