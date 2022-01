Giornalista turca arrestata per "insulto" a Erdogan, è scandalo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il proverbio "circasso" era questo: "Quando un bue viene a palazzo non diventa re, ma il palazzo diventa un fienile". Postato su fondo nero in Instagram dalla Giornalista e blogger Sedef Kabas, poi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il proverbio "circasso" era questo: "Quando un bue viene a palazzo non diventa re, ma il palazzo diventa un fienile". Postato su fondo nero in Instagram dallae blogger Sedef Kabas, poi ...

