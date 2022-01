Giorgia Nicole | sorella di Basciano | insultata sui social | “Non ho mai detto stai lontano da Sophie” VIDEO

(Di lunedì 24 gennaio 2022)di Alessandro(concorrente del Gf Vip), è statasuie ha replicato su Instagram: “Non ho maia mio fratellodadi, è intervenuta su Instagram per chiarire alcune le sue dichiarazioni a proposito di una lettera che ha scritto a suo fratello e che è stata pubblicata sul settimanale DiPiù. La ragazza hadi essere felice della storia trae suo fratello Alessandro e chiarisce di non aver mai espresso la sua preferenza per Jessica Selassié. Prima di andare a dormire perché sennò stanotte non ci dormo ...

Advertising

361_magazine : Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano (concorrente del Gf Vip), è stata insultata sui social e ha replicat… - ElyCarter89 : RT @JordeenDanvers: GIORGIA NICOLE BASCIANO È SALITA A BORDO DELLA COSTA #JESSANDRO - claudiamutti67 : RT @JordeenDanvers: GIORGIA NICOLE BASCIANO È SALITA A BORDO DELLA COSTA #JESSANDRO - JordeenDanvers : @ilmodoincui_ E quando Giorgia Nicole Basciano donerà 1000€ - ciao1414 : RT @JordeenDanvers: GIORGIA NICOLE BASCIANO È SALITA A BORDO DELLA COSTA #JESSANDRO -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Nicole

DonnaPOP

Ti farà soffrire' , titolava la missiva indirizzata daal fratello. Adesso però la ragazza interviene sui social per fare chiarezza sulle sue stesse parole (video in apertura). La ...Alessandro Basciano, la sorellaai fan del GF Vip: 'Non ho nulla contro Sophie Codegoni' Di recenteBasciano la sorella di Alessandro Basciano, uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande ...Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano è stata insultata sui social e ha replicato: "Non ho mai detto a mio fratello stai lontano da Sophie" ...La sorella di Alessandro Basciano ha fatto sapere di pensare che Sophie Codegoni non sia la donna giusta per lui.