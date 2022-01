Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: ecco il nome scelto per il neonato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuovo fiocco azzurro per Gigi D’Alessio! Il cantautore napoletano è diventato papà di un bel maschietto, avuto dalla compagna Denise. Per Gigi si tratta del quinto figlio, il quarto maschietto, dopo Claudio, Ilaria e Luca avuti dalla moglie Carmela Barbato e Andrea nato 12 anni fa dalla lunga relazione con Anna Tatangelo. La lieta notizia è arrivata direttamente dai profili social di Gigi D’Alessio, che ha aspettato qualche ora – e qualche coccola – prima di rendere nota a tutti noi la nascita del bebé. Nel post pubblicato su Instagram, Gigi avvisa tutti i suoi fan del bellissimo evento scrivendo un semplice “benvenuto alla vita”, corredato da un cuore azzurro. Nessuna foto del nascituro, ma quella della culla e del cartellino, che ci permette di conoscere tanti ... Leggi su isaechia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuovo fiocco azzurro per! Il cantautore napoletano è diventatodi un bel maschietto, avuto dalla compagna Denise. Persi tratta del quinto figlio, il quarto maschietto, dopo Claudio, Ilaria e Luca avuti dalla moglie Carmela Barbato e Andrea nato 12 anni fa dalla lunga relazione con Anna Tatangelo. La lieta notizia è arrivata direttamente dai profili social di, che ha aspettato qualche ora – e qualche coccola – prima di rendere nota a tutti noi la nascita del bebé. Nel post pubblicato su Instagram,avvisa tutti i suoi fan del bellissimo evento scrivendo un semplice “benvenuto alla vita”, corredato da un cuore azzurro. Nessuna foto del nascituro, ma quella della culla e del cartellino, che ci permette di conoscere tanti ...

