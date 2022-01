Gigi D’Alessio, la compagna Denise Esposito ha partorito: foto, nome quinto figlio, quanto pesa, dettagli parto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta: la sua compagna Denise Esposito, infatti, ha partorito oggi il loro primo figlio insieme! Leggi anche: Denise Esposito: chi è la fidanzata di Gigi D’Alessio? Età, lavoro, Instagram Gigi D’Alessio: è nato il quinto figlio Denise Esposito, attuale compagna di Gigi D’Alessio, ha partorito il loro primo... Leggi su donnapop (Di lunedì 24 gennaio 2022)è diventato papà per la quinta volta: la sua, infatti, haoggi il loro primoinsieme! Leggi anche:: chi è la fidanzata di? Età, lavoro, Instagram: è nato il, attualedi, hail loro primo...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: è nato il figlio con la compagna Denise - LaMaiNaGioia : Gigi D'Alessio nel frattempo sta diventando il nuovo Albano. #TheVoice #thevoicesenior - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: è nato il figlio con la compagna Denise - Corriere : Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: è nato il figlio con la compagna Denise - redazionerumors : Gigi D’Alessio, è nato il suo quinto figlio: l’annuncio su Instagram #gigidalessio -