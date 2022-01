Gigi D’Alessio di nuovo papà, è nato Francesco: l’annuncio su Instagram (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il giorno più bello è arrivato. Gigi D’Alessio ha annunciato la nascita di Francesco, il suo quinto figlio, avuto dalla compagna Denise Esposito. Il cantautore partenopeo è intervenuto sul suo canale Instagram per condividere col pubblico questo momento di grande gioia, con il quale ha anche rivelato il nome scelto per il piccolo. Gigi D’Alessio papà, il suo benvenuto a Francesco “Benvenuto alla vita”. Solo poche parole per esprimere la felicità del momento e per introdurre il suo quinto figlio in questo mondo, nel quale sarà protetto dall’amore dei suoi tanti fratelli. Una nascita attesa, per l’artista, che ha però tenuto la sua compagna – Denise Esposito – lontana dal clamore dei riflettori. Una storia, la loro, che è sbocciata ed è esplosa nel ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il giorno più bello è arrivato.ha annunciato la nascita di, il suo quinto figlio, avuto dalla compagna Denise Esposito. Il cantautore partenopeo è intervenuto sul suo canaleper condividere col pubblico questo momento di grande gioia, con il quale ha anche rivelato il nome scelto per il piccolo., il suo benvenuto a“Benvenuto alla vita”. Solo poche parole per esprimere la felicità del momento e per introdurre il suo quinto figlio in questo mondo, nel quale sarà protetto dall’amore dei suoi tanti fratelli. Una nascita attesa, per l’artista, che ha però tenuto la sua compagna – Denise Esposito – lontana dal clamore dei riflettori. Una storia, la loro, che è sbocciata ed è esplosa nel ...

ciaoooo14200940 : Gigi nazionale D'Alessio sforna figli come se fossero biscotti #Amici21 #lda - Spazio_Napoli : Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: “Francesco, benvenuto alla vita” - gilnar76 : Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: “Francesco, benvenuto alla vita” #Forzanapoli #Napoli… - hankerflorals : E NATO IL FIGLIO DI GIGI D’ALESSIO - IsNugnes : è nato il figlio di gigi d’alessio, un’altro d’alessio da aggiungere alla collezione, che sarà un baby LDA? ?? #LDA… -

