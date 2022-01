Gianluigi Greco presidente dell’Associazione italiana Intelligenza Artificiale (Di lunedì 24 gennaio 2022) AIxIA, l’Associazione italiana per l’Intelligenza Artificiale, annuncia la nomina a presidente di Gianluigi Greco. Quest’ultimo subentra a Piero Poccianti. Professore ordinario di Informatica all’Università della Calabria, dove ricopre dal 2018 il ruolo di direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, Greco vanta una ventennale attività di ricerca. Si è interessato a vari ambiti dell’Intelligenza Artificiale, spaziando dallo studio di metodi e tecniche per la rappresentazione e il ragionamento automatico su basi di conoscenza, alla definizione di meccanismi di coordinamento e collaborazione in sistemi multi-agente. Greco è EurAI Fellow, il riconoscimento conferito dall’Associazione europea per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) AIxIA, l’Associazioneper l’, annuncia la nomina adi. Quest’ultimo subentra a Piero Poccianti. Professore ordinario di Informatica all’Università della Calabria, dove ricopre dal 2018 il ruolo di direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica,vanta una ventennale attività di ricerca. Si è interessato a vari ambiti dell’, spaziando dallo studio di metodi e tecniche per la rappresentazione e il ragionamento automatico su basi di conoscenza, alla definizione di meccanismi di coordinamento e collaborazione in sistemi multi-agente.è EurAI Fellow, il riconoscimento conferito dall’Associazione europea per ...

