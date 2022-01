GF Vip | Soleil Sorge e Delia Duran | si sfiora il bacio | le vecchie ruggini sono alle spalle

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Si preannuncia un cambio di rotta al Gfvip, tra le storiche rivali nella Casa,. Dopo essersi sfidate a suon di battute al veleno, nel triangolo che le vede antagoniste al reality dei vip per amore di Alex Belli, le due coinquiline cominciano ad apparire molto vicine tra loro, al punto dire unsulle labbra. Che stia per esplodere una nuova passione tra le donne nella Casa, dopo le Rosmello, protagoniste alla scorsa edizione del reality? GF Vip, la rivelazione shock: Alex Belli starebbe frequentando un’altra donna Dopo aver lasciatocon un tweet, l'attore emiliano avrebbe per la testa per una donna fuori dalla Casa ...