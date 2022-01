Gf Vip | Manuel Bortuzzo lascia la casa Lulù gli scrive una lettera dolcissima

(Di lunedì 24 gennaio 2022)non può più rimandare l’uscita e abbandonerà il Grande Fratello Vip tra poche ore durante la diretta. A sentire la sua mancanza sarà soprattutto, la principessa etiope con cui ha iniziato una relazione. Dopo un iniziale avvicinamento, i due si sono studiati e non sono mancate le discussioni, ma la ragazza ci ha sempre creduto e alla fine ha avuto la sua storia d’amore. Per salutare il concorrente gli ha scritto unacommovente. GFVip,laha deciso di uscire definitivamente dalladel GFVip per problemi di salute. Una scelta necessaria e maturata. Lucrezia Selassié dovrà farsi forza e continuare questo percorso senza il ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, Manuel e Lulu, ultima notte insieme nella casa: i due piccioncini si scambiano tenere parole d'amore - infoitcultura : Manuel e Lulù, l'ultima notte al GF Vip tra lacrime, promesse d'amore e parole importanti - infoitcultura : Gf Vip, Manuel Bortuzzo deciderà se abbandonare il reality: chi sono i nuovi concorrenti. Le anticipazioni - ExitoStyle : Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip: la lettera di Lulù Hailé Selassié - Giornaleditalia : #manuelbortuzzograndefratello Manuel Bortuzzo lascia la casa del Gf Vip: il motivo e la reazione di Lulù -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Lei lo accetterà o lo rimanderà al mittente? Alex Belli svela con chi sta "tradendo" Delia Duran/ "Ecco chi sto frequentando, si chiama Bella"Bortuzzo lascia la Casa del Grande Fratello? ......la sua volontà di abbandonare definitivamente il ruolo di opinionista del Grande Fratellodopo ... Sonia Bruganelli "Per Lulù,come un trofeo"/ "Fossi nei genitori di Bortuzzo?" Per quanto ...Nuovi arrivi al Grande Fratello Vip . Come anticipa Tv Blog nelle prossime ore entreranno nella casa due nuovi concorrenti, forse ...Grande Fratello Vip, news: cosa succederà stasera (24 gennaio 2022) su Canale 5 Questa sera a partire dalle 21.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova ...