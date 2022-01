GF Vip, arriva la proposta di matrimonio da sogno: “È successo davvero”, si sposano (Di lunedì 24 gennaio 2022) GF Vip, arriva la proposta di matrimonio da sogno dell’ex concorrente del reality: “È successo davvero”, si sposano. “Raga è successo davvero, ci sposeremo!”. Con un sorriso enorme e mostrando l’anello alla fotocamera, la futura sposa ha annunciato che ben presto convolerà a nozze con la sua dolce metà. Che conosciamo molto bene: è stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) GF Vip,ladidadell’ex concorrente del reality: “È”, si. “Raga è, ci sposeremo!”. Con un sorriso enorme e mostrando l’anello alla fotocamera, la futura sposa ha annunciato che ben presto convolerà a nozze con la sua dolce metà. Che conosciamo molto bene: è stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

