GF Vip anticipazioni | Manuel Bortuzzo sceglie se lasciare il reality | chi prende il suo posto? Le voci

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:35 va in onda su Canale5 una puntata che già si preannuncia esplosiva. llcondotto da Alfonso Signorini dovrà infatti salutare uno dei protagonisti di questa lunga edizione, quelper sua stessa ammissione ormai allo stremo delle forze. In compagnia delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sempre più ai ferri corti, va in scena il nuovo appuntamento che svelerà anche il preferito del pubblico tra il sorntemente amatissimo Kabir Bedi, la bella Federica Calemme e la sempre chiacchierata Soleil Sorge. Proprio l’influencer italoamericana potrebbe poi essere al centro della puntata tra una nuova capatina di Alex Belli, che oramai sembra essersi messo alle spalle il suo matrimonio, e l’ingresso di nuove figura maschili pronte a ...

Advertising

ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della trentasettesima puntata #fratello #anticipazioni #trentasettesima… - GenteVipNews : «FREEDOM - OLTRE IL CONFINE» ANTICIPAZIONI 24-1-2022 » Gente Vip | Gossip | News - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: il triangolo Alex-Delia-Soleil, il tira e molla tra Alessandro e Sophie, la sorpresa per Davide,… - redazionerumors : Il Gf Vip torna stasera e per Manuel è il momento della resa dei conti: dentro o fuori? #GFvip #manuelulu - cheTVfa : #GrandeFratelloVip, 24 gennaio 2022 | ANTICIPAZIONI trentasettesima puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Vip anticipazioni

... in onda dalle 21 su Rai 2 Report (inchieste giornalistiche), in onda dalle 21.20 su Rai 3 Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Grande Fratello(...Elena e Daniele sulla strada della verità:quarta e ultima puntata Le... riuscendo a vincere la prima serata contro il Grande Fratellocon un milione di telespettatori ...Stasera, lunedì 24 gennaio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il trentasettesimo appuntamento del Grande Fratello Vip 6. Tante sorprese e colpi di scena che terranno gli spettatori incollati a ...Alfonso Signorini conduce un nuovo appuntamento del reality più longevo della nostra televisione. Tra l'abbandono di Bortuzzo e le voci sui nuovi ingressi, scopri tutte le anticipazioni dei temi della ...