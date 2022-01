Gf Vip 6, Lulù Selassié consegna una lettera a Manuel Bortuzzo che si emoziona: “Sei la mia passione più grande!” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo sembra intenzionato a lasciare la Casa del Gf Vip 6. Proprio nel corso della puntata di questa sera il nuotatore potrebbe salutare i suoi compagni d’avventura e proprio poche ore fa la fidanzata Lulù Selassié ha deciso di consegnargli una lettera per esprimere tutto ciò che di intenso e bello ha vissuto con lui in questi mesi. Le parole della ragazza – che probabilmente conosceremo questa sera, durante l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, hanno letteralmente commosso Manuel. Dopo averle lette, Bortuzzo ha stretto forte a sé Lulù. “Sei la mia passione più grande, ti amo davvero“, le ha detto. Prima di lasciarsi andare alle lacrime e a un forte abbraccio, mentre. “Sei stupenda ... Leggi su isaechia (Di lunedì 24 gennaio 2022)sembra intenzionato a lasciare la Casa del Gf Vip 6. Proprio nel corso della puntata di questa sera il nuotatore potrebbe salutare i suoi compagni d’avventura e proprio poche ore fa la fidanzataha deciso dirgli unaper esprimere tutto ciò che di intenso e bello ha vissuto con lui in questi mesi. Le parole della ragazza – che probabilmente conosceremo questa sera, durante l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, hannolmente commosso. Dopo averle lette,ha stretto forte a sé. “Sei la miapiù grande, ti amo davvero“, le ha detto. Prima di lasciarsi andare alle lacrime e a un forte abbraccio, mentre. “Sei stupenda ...

cherry19611883 : RT @XSaffica: 'Fare il grande fratello vip non è per niente stressante' Lo conferma Lulu Selassie: - XSaffica : 'Fare il grande fratello vip non è per niente stressante' Lo conferma Lulu Selassie: - IsaeChia : #GfVip 6, Lulù Selassié consegna una lettera a Manuel Bortuzzo che si emoziona: “Sei la mia passione più grande!”… - voglioilnulla : RT @fanpage: #Gfvip, Manuel e Lulu, ultima notte insieme nella casa: i due piccioncini si scambiano tenere parole d'amore - pupastra1973 : RT @VicolodelleNews: #GFVip , ecco le struggenti dichiarazioni di #Manuel #Lulù prima di separarsi! #luluemanuel #bortussie Per leggere qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù La lettera di Lulù Selassiè lascia il "segno" nel cuore di Manuel (che abbandona il GF Vip) A quanto pare, nel corso della prima serata di oggi, Manuel Bortuzzo lascerà il Grande Fratello Vip . Proprio per questo motivo, Lulù Selassiè gli ha consegnato una commovente lettera lasciando il "segno" delle sue labbra sulla busta. La lettera di Lulù Selassiè lascia il "segno" nel cuore di ...

Nuovi concorrenti GF Vip: chi sono?/ Edoardo Donnamaria, Gianluca Costantino e? ...a fare breccia nel cuore degli spettatori e di qualche Vippona ancora single? Lulù, lettera d'amore a Manuel Bortuzzo/ Lui "Sei la mia bambina. Mamma mia, quanto ti amo" Nuovi concorrenti GF Vip: ...

Katia Ricciarelli squalificata dal GF Vip Insulti razzisti a Lul Vai al tuo paese Poi Strona Gossip News A quanto pare, nel corso della prima serata di oggi, Manuel Bortuzzo lascerà il Grande Fratello. Proprio per questo motivo,Selassiè gli ha consegnato una commovente lettera lasciando il "segno" delle sue labbra sulla busta. La lettera diSelassiè lascia il "segno" nel cuore di ......a fare breccia nel cuore degli spettatori e di qualche Vippona ancora single?, lettera d'amore a Manuel Bortuzzo/ Lui "Sei la mia bambina. Mamma mia, quanto ti amo" Nuovi concorrenti GF: ...