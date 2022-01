GF Vip 6, Delia Duran parla del suo riavvicinamento con Soleil Sorge (Di lunedì 24 gennaio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà i colpi di scena non mancano davvero mai. Nel corso della settimana tra Delia Duran e Soleil Sorge c’è stato una chiarimento. Le due antagoniste in amore, si sono strette in un lungo abbraccio. Soleil è riuscita a mettere un punto anche alle incomprensioni con Manila Nazzaro. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, Delia Duran parla con Miriana Trevisan In zona beauty, Delia Duran si è confidata a lungo con Miriana Trevisan. L’attrice venezuelana all’ex velina ha parlato del suo riavvicinamento a Soleil Sorge, concorrente con la quale nelle passate settimane si era scontrata duramente. (l’articolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 24 gennaio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà i colpi di scena non mancano davvero mai. Nel corso della settimana trac’è stato una chiarimento. Le due antagoniste in amore, si sono strette in un lungo abbraccio.è riuscita a mettere un punto anche alle incomprensioni con Manila Nazzaro. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,con Miriana Trevisan In zona beauty,si è confidata a lungo con Miriana Trevisan. L’attrice venezuelana all’ex velina hato del suo, concorrente con la quale nelle passate settimane si era scontrata duramente. (l’articolo ...

