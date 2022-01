Gestione covid a scuola, la polemica: docenti, dirigenti e Ata svolgono ormai il lavoro al posto delle Asl. Si spera nelle nuove regole (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Gestione quotidiana delle scuole durante la pandemia sta logorando i lavoratori: dirigenti scolastici, insegnanti e Personale ATA in prima linea per portare avanti le attività didattiche e amministrative. Ma ogni giorno questi protagonisti lamentano disfunzioni da parte delle strutture sanitarie locali, che scaricherebbero i compiti previsti proprio sugli istituti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laquotidianascuole durante la pandemia sta logorando i lavoratori:scolastici, insegnanti e Personale ATA in prima linea per portare avanti le attività didattiche e amministrative. Ma ogni giorno questi protagonisti lamentano disfunzioni da partestrutture sanitarie locali, che scaricherebbero i compiti previsti proprio sugli istituti. L'articolo .

Advertising

sole24ore : Gestione domiciliare dei malati di Covid-19, illegittime le linee guida Aifa dove indicano le terapie da non adotta… - RomanoBenedetti : RT @gr_grim: Grazie a @muntzer_thomas (e altri) per aver segnalato questo articolo FONDAMENTALE sul colossale fallimento della gestione Cov… - orizzontescuola : Gestione covid a scuola, la polemica: docenti, dirigenti e Ata svolgono ormai il lavoro al posto delle Asl. Si sper… - loren_ch : RT @gr_grim: Grazie a @muntzer_thomas (e altri) per aver segnalato questo articolo FONDAMENTALE sul colossale fallimento della gestione Cov… - digitatore : Ottima analisi sui molteplici e rilevanti errori (o manipolazioni?) nella gestione dei dati. Dove stanno i data sci… -