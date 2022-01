Germania, uomo apre il fuoco nell'università di Heidelberg ferendo molte persone e si toglie la vita (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un uomo armato di fucile ha fatto irruzione nel campus universitario di Heidelberg , nel Sud della Germania , e ha aperto il fuoco nell'aula magna ferendo diverse persone. L'uomo, fa sapere la polizia,... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unarmato di fucile ha fatto irruzione nel campus universitario di, nel Sud della, e ha aperto il'aula magnadiverse. L', fa sapere la polizia,...

