Germania | studente spara col fucile nell' università di Heidelberg e si toglie la vita | un morto e tre feriti

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente ha aperto il fuoco nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania, ferendo diverse persone.… - eziomauro : Germania, uno studente spara nel campus di Heidelberg: un morto e tre feriti - ilriformista : L'attacco all'università di #Heidelberg: l'attentatore ha sparato mentre era in corso una lezione - andfranchini : Germania, studente spara all'Università e poi si uccide: cosa è successo - alinatede : RT @mastrobradipo: #Germania, uno studente spara nel campus di Heidelberg: un morto e tre feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Germania studente

Unoha aperto il fuoco nell'aula magna dell'università medica di Heidelberg, in. Secondo quanto riporta la Dpa , i feriti sarebbero diversi e l'autore dell'attentato sarebbe morto. La ...di Redazione Online Un uomo è morto dopo aver sparato a quattro persone - un morto e tre feriti - nel campus universitario di Heidelberg, inUnoha esploso diversi colpi di arma da fuoco, uccidendo una persona e ferendo almeno 3 , nel campus universitario delle facoltà di scienze naturali a Heidelberg , in, e ...Germania sotto choc. Sparatoria nell’università di Heidelberg. Due morti e diversi feriti. Tra le vittime anche l’aggressore. Si indaga sul movente View on euronews ...Un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno dell’aula magna dell’università di Heidelberg ferendo diverse persone e uccidendone ...