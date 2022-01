Germania, spara all’università: feriti (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un uomo armato ha ferito diverse persone in un’aula dell’università di Heidelberg, in Germania. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, l’aggressore è morto. L’uomo ha aperto il fuoco colpendo diverse persone poi ha puntato l’arma contro se stesso. A confermarlo è stata la polizia di Mannheim. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un uomo armato ha ferito diverse persone in un’aula dell’università di Heidelberg, in. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, l’aggressore è morto. L’uomo ha aperto il fuoco colpendo diverse persone poi ha puntato l’arma contro se stesso. A confermarlo è stata la polizia di Mannheim. L'articolo proviene da Italia Sera.

