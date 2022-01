Gemma Galgani, lo scatto amarcord: irriconoscibile il giorno delle sue nozze (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avete mai visto la bella dama del Trono Over Gemma Galgani il giorno delle sue nozze? Ecco lo scatto inedito di quel giorno. Gemma Galgani-AltranotiziaGemma Galgani è una delle dame del Trono Over più amate dal pubblico a casa. Ormai è all’interno del programma da tantissimi anni e di stagione in stagione ci delizia sempre con la sua eleganza, la sua bellezza e la sua sensibilità. Innamorata della vita e dell’amore, è alla ricerca della persona giusta con cui condividere le sue passioni e i suoi interessi. E nonostante le esperienze passate, non ha perso la speranza di trovarla e la magia di sognare che è ancora tutto possibile. In passato, la bella dama di Uomini e ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avete mai visto la bella dama del Trono Overilsue? Ecco loinedito di quel-Altranotiziaè unadame del Trono Over più amate dal pubblico a casa. Ormai è all’interno del programma da tantissimi anni e di stagione in stagione ci delizia sempre con la sua eleganza, la sua bellezza e la sua sensibilità. Innamorata della vita e dell’amore, è alla ricerca della persona giusta con cui condividere le sue passioni e i suoi interessi. E nonostante le esperienze passate, non ha perso la speranza di trovarla e la magia di sognare che è ancora tutto possibile. In passato, la bella dama di Uomini e ...

