GCW | Parata di stelle tra Cardona e Janela | citazioni da One Night Stand 2006

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Per tanti motivi, il match tra Joeye Mattprometteva grandi emozioni. Ma nessuno si aspettava ci sarebbero stateda Onee persino il risuonare della theme music di Vince McMahon. Alla fine ha vinto, ma le sorprese non sono mancate. Cosa è accaduto? Il match ha vissuto di diverse fasi. Prima c’è stato l’alterco tra Chelsea Green e Marko Stunt. Poi è risuonata la theme di Vince McMahon, impersonato da Virgil, intervenuto contro. E controè arrivato anche Brian Myers, che come Edge nelha attaccato l’avversario dicon una spear decisiva. Nel post match i riuniti Edgeheads hanno attaccato Joey, poi salvato da Sean ...