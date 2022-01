Garavaglia venga a Sorrento per inaugurare la Coppa Rolex e per fare il punto sul turismo nella Penisola

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Domenica 30 gennaio il ministro del, Massimo, sarà a Moena, in Trentino, perla 49ª Marcialonga. Auspichiamo che possa venire anche aper dare il via, a maggio, alla, la prestigiosa regata internazionale che si svolgerà al largo della”. Con una lettera aperta gli operatori turistici sorrentini si rivolgono direttamente al rappresentante del Governo affinché “torni a” a un anno dalla sua partecipazione all’apertura degli Stati Generali del. “Il suo ritorno a– scrivono – non solo darebbe una straordinaria promozione in occasione delle Regate ma consentirebbe diundella situazione sulla ...

Advertising

You_go77 : RT @GiovyDean: Il ministro #Garavaglia, accortosi dei danni al #turismo, chiede che il #greenpass venga abolito. Io invece mi sono accorto… - tosovale : RT @GiovyDean: Il ministro #Garavaglia, accortosi dei danni al #turismo, chiede che il #greenpass venga abolito. Io invece mi sono accorto… - FedeRn70 : RT @GiovyDean: Il ministro #Garavaglia, accortosi dei danni al #turismo, chiede che il #greenpass venga abolito. Io invece mi sono accorto… - atlas_ur : RT @GiovyDean: Il ministro #Garavaglia, accortosi dei danni al #turismo, chiede che il #greenpass venga abolito. Io invece mi sono accorto… - GiovyDean : Il ministro #Garavaglia, accortosi dei danni al #turismo, chiede che il #greenpass venga abolito. Io invece mi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Garavaglia venga

Ministero Turismo

A questo punto, dopo il Colle, sempre che Letizia Moratti nonscelta per la carica più ... Pare abbiano decisamente declinato gli inviti sia Massimosia Giancarlo Giorgetti, che pare ..., da un anno alla guida del dicastero chiamato a rilanciare un settore che prima della ... Ma visto l'impatto negativo della nuova variante Covid chiediamo cheaumentata per dare ...“Domenica 30 gennaio il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sarà a Moena, in Trentino, per inaugurare la 49ª Marcialonga. Auspichiamo che possa venire anche a Sorrento per dare il via, a maggio, ...Nel corso degli incontri fino a oggi tenuti, sono state discusse la necessità di proroga dei corridoi già aperti, la individuazione di nuovi corridoi ...