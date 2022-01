Fumata nera per il Colle, tante schede burla: voti per Signorini, Cruciani, Lotito e Amadeus (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ in corso lo scrutinio della prima votazione per il Quirinale. Fioccano le schede bianche, ma come sovente accade al primo spoglio, dall’urna escono voti bizzarri di vario tipo: un voto anche al direttore di ‘Chi’ e conduttore del ‘Grande fratello’, Alfonso Signorini; per lo storico Alessandro Barbero e per il conduttore de ‘La zanzara’, Giuseppe Cruciani, durante lo spoglio per l’elezione del presidente della Repubblica. Un voto prendono Bruno Vespa, Amadeus e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Si alternano, tra le schede bianche nomi circolati in queste settimane, come Giorgetti, Cartabia e anche Berlusconi, Draghi, Casellati. Tanti i voti burla: Alberto Angela, Lotito, Razzi Elisabetta Belloni, capo del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ in corso lo scrutinio della prima votazione per il Quirinale. Fioccano lebianche, ma come sovente accade al primo spoglio, dall’urna esconobizzarri di vario tipo: un voto anche al direttore di ‘Chi’ e conduttore del ‘Grande fratello’, Alfonso; per lo storico Alessandro Barbero e per il conduttore de ‘La zanzara’, Giuseppe, durante lo spoglio per l’elezione del presidente della Repubblica. Un voto prendono Bruno Vespa,e il presidente della Lazio Claudio. Si alternano, tra lebianche nomi circolati in queste settimane, come Giorgetti, Cartabia e anche Berlusconi, Draghi, Casellati. Tanti i: Alberto Angela,, Razzi Elisabetta Belloni, capo del ...

