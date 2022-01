Freestyle | i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022 | Bertagna infinita | Deromedis per il jolly

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Italia sarà protagonista con cinque atleti nello scialleInvernali di, in programma dal 2 al 20 febbraio. Si tratta di tre uomini e due donne, che avranno l’obiettivo di ben figurare e che non nascondono il ruolo di possibile mina vagante in alcune specialità. Pensiamo soprattutto a Simone, che nello skicross potrebbe tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il 21enne è stato splendido terzo in Coppa del Mondo lo scorso 12 dicembre a Val Thorens e ha il guizzo giusto per poter strabiliare, anche se nelle ultime settimane tra Nakiska e Idre Fjall ha collezionato precoci eliminazioni. A fargli compagnia, sempre nello skicross, saranno Lucrezia Fantelli e Jole Galli: la 25enne, già 24ma alle2018, potrebbe fare bene; la 26enne ha ...