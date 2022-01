Francis Ngannou è il padrone dei pesi massimi

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Quando si guarda combattere il campione dei, c’è una cosa che il pubblico attende sempre e comunque: il KO. Stavolta il knockout non è arrivato, eppure abbiamo assistito sorprendentemente all’evoluzione di, alla sua consacrazione più alta.non è, o meglio non è più, soltanto “il Mike Tyson delle MMA”, è diventato un fighter completo, capace di districarsi in ogni area del combattimento, di imporre il proprio ritmo o comunque la propria strategia. Sono serviti due round al Re del Camerun per assestarsi bene nel suo habitat naturale, ma alla fine The Predator è riuscito ad accendersi e a imporre al suo alter ego naturale (non definirei mai Gane come nemesi diper i loro trascorsi e per il ...

Gli highlights e le azioni salienti del main event di Ufc 270 trae Ciryl Gane . La cintura dei pesi massimi è del camerunense, che s'impone per decisione unanime. Sconfitto l'ex sparring grazie ad una prestazione notevole in 5 round dominati. In ...Poi si chiude la gabbia, e c'è il match:resta campione dei pesi massimi Ufc, dopo cinque round in cui ha giocato al gatto col topo con Cyril Gane. E dove ha dimostrato di non essere ...Quando si guarda combattere il campione dei pesi massimi Francis Ngannou, c’è una cosa che il pubblico attende sempre e comunque: il KO. Stavolta il knockout non è arrivato, eppure abbiamo assistito s ...There is so much more to boxing - they are clever with energy, how to ride punches, turn punches over, hit to the body. There is a whole load of stuff that MMA fighters dont understand ...