FormulaE, Mondiale 2022: il regolamento. Un nuovo format per le qualifiche attende i protagonisti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dall’Arabia Saudita parte una nuova stagione della FIA Formula E, campionato che come accaduto lo scorso anno inizia dalla cittadina di Diriyah con un doubleheader in notturna. Sotto i riflettori ci sarà da divertirsi con due prove che si preannunciano oltremodo interessanti. Andiamo a ripercorrere quali sono i punti salienti di un regolamento che non ha eguali nel mondo del motorsport. La categoria di Alejandro Agag ha infatti studiato un format specifico che è cambiato nel corso degli anni con l’evoluzione delle monoposto che si apprestano per un nuovo salto di qualità nei prossimi anni. Tutto si tiene in un unico giorno. Prove libere, qualifiche e gara sono previste in meno di 24 ore. In Arabia Saudita ed in molti altri round questa procedura si ripete per i due giorni di azione che solitamente vengono preceduti da ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dall’Arabia Saudita parte una nuova stagione della FIA Formula E, campionato che come accaduto lo scorso anno inizia dalla cittadina di Diriyah con un doubleheader in notturna. Sotto i riflettori ci sarà da divertirsi con due prove che si preannunciano oltremodo interessanti. Andiamo a ripercorrere quali sono i punti salienti di unche non ha eguali nel mondo del motorsport. La categoria di Alejandro Agag ha infatti studiato unspecifico che è cambiato nel corso degli anni con l’evoluzione delle monoposto che si apprestano per unsalto di qualità nei prossimi anni. Tutto si tiene in un unico giorno. Prove libere,e gara sono previste in meno di 24 ore. In Arabia Saudita ed in molti altri round questa procedura si ripete per i due giorni di azione che solitamente vengono preceduti da ...

Advertising

EprixFormulaE : 2° mondiale fi #FormulaE #Porsche punta in alto: “dopo una stagione di fortune alterne, l’obiettivo è la regolarità… - EprixFormulaE : COUNTDOWN: -6 GIORNI Sale l'attesa per gustarsi la Formula E col nuovo format delle qualifiche… - Tuttipazziperi1 : Il binomio inglese durerà ancora per molto, con l'obiettivo di conquistare il titolo mondiale #FormulaE |… - FormulaPassion : #FormulaE: le novità regolamentari dell'ottava stagione - EprixFormulaE : E' la Taycan Turbo S la Safety Car per la nuova stagione di Formula E, debutterà nella due giorni di apertura del s… -