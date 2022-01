Fontana e la richiesta di archiviazione sui conti svizzeri | il Pd | “Manca chiarezza” | la Lega | “Basta fango”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Niente rogatoria, niente processo. Dopo il ‘no’ della Svizzera all’aiuto documentale, la Procura di Milano ha chiesto l’dell’inchiesta in cui il presidente della Lombardia Attilioè indagato per autoriciclaggio e falso nella “voluntary disclosure“, in relazione a 5,3 milioni di euro depositati su un conto a Lugano, “scudatì“ nel 2015, in particolare riguardo a parte di quella somma, 2,5 milioni, ritenuti dagli inquirenti frutto di presunta evasione fiscale. L’istanza firmata dai pubblici ministeri Paolo Filippini e Carlo Scalas e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, è stata inoltrata all’ufficio del gip nei giorni scorsi dopo che la Svizzera non ha risposto alla rogatoria inoltrata a marzo dell’anno scorso, nonostante il sollecito formale inviato a settembre.ha sempre ribadito che quella somma, ...