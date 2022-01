Fondo Regione Campania PMI, CSA: “Aiuto importante per la spinta al 4.0” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il CSA, acronimo di Centro Studi Agevola, realtà innovativa che si occupa di servizi legati alla consulenza finanziaria, promuove il Fondo lanciato dalla Regione Campania e rivolto a piccole e micro-imprese e professionisti. Tale Fondo denominato: Misura di Sostegno alle MPI attraverso “Fondo Regionale per la crescita Campana – FRC” ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021 è stato emanato in coerenza con l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” dell’Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” del POR Campania FESR 2014-2020 e nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. L’Avviso mira ad agevolare ... Leggi su fmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il CSA, acronimo di Centro Studi Agevola, realtà innovativa che si occupa di servizi legati alla consulenza finanziaria, promuove illanciato dallae rivolto a piccole e micro-imprese e professionisti. Taledenominato: Misura di Sostegno alle MPI attraverso “Regionale per la crescita Campana – FRC” ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021 è stato emanato in coerenza con l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” dell’Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” del PORFESR 2014-2020 e nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. L’Avviso mira ad agevolare ...

