Fondo perduto commercio al dettaglio nel Sostegni ter | come funziona

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella giornata del 21 gennaio 2022 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Decretoter, un nuovo decreto-legge con diverse misure per aiutare tutti quei settori e attività economiche in difficoltà a causa della pandemia. Tra gli aiuti in arrivo sono previsti anche dei contributi aa favore delle attività dialche hanno subito un calo dei ricavi causa Covid. Oltre al calo di fatturato, è richiesto anche che l’ammontare dei ricavi nel 2019 non superi i 2 milioni di euro. L’erogazione dei contributi in questione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea, che potrebbe non arrivare in tempi brevi. Dovrà inoltre arrivare un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che fisserà le modalità con cui presentare domanda, che sarà ...