Flavio Carboni morto | il ritratto del protagonista dei più grandi misteri italiani | “Io rovinato dal caso Calvi | ma non chiamatemi faccendiere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Oggi un giornale mi ha tirato in ballo sulla strage di Bologna, secondo te devo mandare una smentita?”. Capitavano telefonate così con, deceduto oggi a Roma. Era talmente abituato a essere tirato in ballo in tutti i “” che, arrivato alla soglia dei novant’anni, persino essere associato al crimine più sanguinario del nostro Dopoguerra non lo scomponeva più di tanto. Però negli ultimi anni di vita si era impegnato a dare la sua versione sui fatti più controversi che lo hanno coinvolto (anche in un progetto editoriale con Chiarelettere). Prima di tutto la morte di Roberto, il presidente del Banco ambrosiano trovato impiccato sotto il ponte dei Frati neri a Londra il 18 giugno 1982, per la cui morte era stato processato e assolto: “Secondo mesi ...