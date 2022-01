Fiorentina-Vlahovic, è rottura: la Juventus rompe gli indugi, tutto il budget sul serbo (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Juventus prepara l’assalto a Dusan Vlahovic, già dalla sessione di gennaio. La stagione dei bianconeri ha fatto emergere qualche problema di troppo in attacco, l’assenza di un goleador è sempre più pesante. I bianconeri ha deciso di stanziare sul mercato circa 70 milioni di euro, la cifra necessaria per convincere la Fiorentina alla cessione immediata. I viola hanno aperto all’addio immediato del serbo, il calciatore è in scadenza di contratto nel 2023. Vlahovic non è sceso in campo nella partita della Fiorentina contro il Cagliari, 1-1 il risultato finale. Il motivo non è stato comunicato ufficialmente, ma potrebbe essere anche per la positività al Covid, nei giorni scorsi sono emersi nuovi casi ma i nomi non sono emersi. Vlahovic è comunque sul mercato: questa è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laprepara l’assalto a Dusan, già dalla sessione di gennaio. La stagione dei bianconeri ha fatto emergere qualche problema di troppo in attacco, l’assenza di un goleador è sempre più pesante. I bianconeri ha deciso di stanziare sul mercato circa 70 milioni di euro, la cifra necessaria per convincere laalla cessione immediata. I viola hanno aperto all’addio immediato del, il calciatore è in scadenza di contratto nel 2023.non è sceso in campo nella partita dellacontro il Cagliari, 1-1 il risultato finale. Il motivo non è stato comunicato ufficialmente, ma potrebbe essere anche per la positività al Covid, nei giorni scorsi sono emersi nuovi casi ma i nomi non sono emersi.è comunque sul mercato: questa è ...

Advertising

capuanogio : #Bentancur verso l'Aston Villa per 20 milioni più bonus: la #Juventus accelera e prova a fare cassa per presentare… - forumJuventus : (La Nazione) 'Vlahovic choc: vuole solo la Juventus. Scacco alla Fiorentina, il serbo può partire subito' --->… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Vlahovic non è presente nella lista dei convocati della Fiorentina - CalcioWeb : E' rottura tra #Vlahovic e la #Fiorentina: la #Juventus prepara l'affondo decisivo già a gennaio - Vanninja93 : @_enz29 @ufromthecity Ma che cazzo gliene frega a Vlahovic della Fiorentina Enzo dai. -