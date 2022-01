Fiorentina Vlahovic, è rottura: il serbo ha l’accordo con la Juve (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dusan Vlahovic ai ferri corti con la Fiorentina. Il futuro dell’attaccante serbo, che piace alla Juve, appare deciso Il rapporto fra Vlahovic e la Fiorentina è sempre più ai ferri corti. Un braccio di ferro che va avanti ormai da troppo tempo. Barone ha lanciato segnali inequivocabili in questi giorni e il serbo ancora non parla del futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, Vlahovic avrebbe trovato l’accordo con la Juventus sulla base di 7 milioni a stagione. Ora servirà capire se ci potrà essere un’apertura della Fiorentina che vuole 70 milioni cash. Spesa al momento difficile, ma il mercato sa essere imprevedibile. CONTINUA SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dusanai ferri corti con la. Il futuro dell’attaccante, che piace alla, appare deciso Il rapporto frae laè sempre più ai ferri corti. Un braccio di ferro che va avanti ormai da troppo tempo. Barone ha lanciato segnali inequivocabili in questi giorni e ilancora non parla del futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport,avrebbe trovatocon lantus sulla base di 7 milioni a stagione. Ora servirà capire se ci potrà essere un’apertura dellache vuole 70 milioni cash. Spesa al momento difficile, ma il mercato sa essere imprevedibile. CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ...

