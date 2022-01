Fiorentina, Torreira entusiasta dei viola: «Mi sto divertendo» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, racconta i suoi primi mesi in viola: «Mi trovo bene, ora penso all’Uruguay» Arrivato l’estate scorsa nelle ultime battute di calciomercato, Lucas Torreira si è subito ritagliato un ruolo da protagonista nella Fiorentina. Adesso, dal ritiro con il suo Uruguay, ha parlato ai media locali della sua nuova avventura in Italia. LE DICHIARAZIONI – Ecco le parole di Torreira: «Mi diverto molto a giocare nella Fiorentina, sto molto bene in Italia. Sono felice del mio presente, dal quando sono tornato in Serie A sto giocando tanto. Arrivo a queste gare con diversi minuti nelle gambe e questo è un aspetto importante per il mio Uruguay. Non vedo l’ora di incontrare il mister e di stare con i miei compagni, queste partite ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il centrocampista della, Lucas, racconta i suoi primi mesi in: «Mi trovo bene, ora penso all’Uruguay» Arrivato l’estate scorsa nelle ultime battute di calciomercato, Lucassi è subito ritagliato un ruolo da protagonista nella. Adesso, dal ritiro con il suo Uruguay, ha parlato ai media locali della sua nuova avventura in Italia. LE DICHIARAZIONI – Ecco le parole di: «Mi diverto molto a giocare nella, sto molto bene in Italia. Sono felice del mio presente, dal quando sono tornato in Serie A sto giocando tanto. Arrivo a queste gare con diversi minuti nelle gambe e questo è un aspetto importante per il mio Uruguay. Non vedo l’ora di incontrare il mister e di stare con i miei compagni, queste partite ...

