Fiorentina, spunta l'ipotesi Schick per l'attacco

spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina: concreta la pista per Schick, oltre a Milik e ancora Joao Pedro La Fiorentina, oltre alla situazione Vlahovic, sta monitorando il mercato degli attaccanti per cercare un sostituto del Serbo e anticipare la concorrenza. Tra i tanti nomi usciti negli scorsi giorni, Milik e Joao Pedro su tutti, spunta anche la novità Schick. L'attaccante ex Roma, ha un contratto lungo con il Bayer Leverkusen e soltanto questo potrebbe frenare la trattativa per i viola. A riferirlo La Nazione.

Ma alla fine spunta lui, Dzeko . L'uomo della provvidenza che, prima della sosta e a 15 giorni dal ... Parte meglio la Fiorentina , che dopo una grande occasione con Bonaventura può portarsi avanti ...