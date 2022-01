Fiorentina, Pradè LIVE: «Vlahovic? Ricevute offerte, ma nessun riscontro. Sulla Juve…» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Vlahovic e non solo: Pradè torna a parlare del futuro dell’attaccante della Fiorentina. Le dichiarazioni del dirigente Sono ore infuocate sul fronte Dusan Vlahovic. La Juve, infatti, sembra intenzionata a portarlo subito a Torino. A Sportitalia, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, torna a parlare del futuro dell’attaccante serbo. Calcionews24. com segue LIVE le sue dichiarazioni. ITALIANO – «Ci sta dando tante soddisfazioni e siamo in grande sintonia. Abbiamo sposato un progetto insieme e speriamo che duri a lunghi. Vogliamo essere una squadra con un’identità forte e vincere più partite possibile». INVESTIMENTI – «Il presidente Commisso ha speso tanto e va ringraziato. Stiamo pian piano cercando di diventare una squadra vincente e stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022)e non solo:torna a parlare del futuro dell’attaccante della. Le dichiarazioni del dirigente Sono ore infuocate sul fronte Dusan. La Juve, infatti, sembra intenzionata a portarlo subito a Torino. A Sportitalia, Daniele, direttore sportivo della, torna a parlare del futuro dell’attaccante serbo. Calcionews24. com seguele sue dichiarazioni. ITALIANO – «Ci sta dando tante soddisfazioni e siamo in grande sintonia. Abbiamo sposato un progetto insieme e speriamo che duri a lunghi. Vogliamo essere una squadra con un’identità forte e vincere più partite possibile». INVESTIMENTI – «Il presidente Commisso ha speso tanto e va ringraziato. Stiamo pian piano cercando di diventare una squadra vincente e stiamo ...

