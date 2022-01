Fiorentina | Pradè LIVE | le dichiarazioni del dirigente a Sportitalia

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Vlahovic e non solo:torna a parlare del futuro dell’attaccante della. LedelSono ore infuocate sul fronte Dusan Vlahovic. La Juve, infatti, sembra intenzionata a portarlo subito a Torino. A, Daniele, direttore sportivo della, torna a parlare del futuro dell’attaccante serbo. Calcionews24. com seguele sue. Aggiornamenti a partire dalle ore 21.00 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

28luisella : @terribile76 Io giro , ora stanno incensando pradè e la Fiorentina,tanto lo leggo dopo?? - CalcioNews24 : #Fiorentina, Pradè fa il punto della situazione ??? - RJIervolino : Attenzione alle parole di #Pradè, direttore sportivo della #Fiorentina. Occhi aperti per la situazione #Vlahovic-#Juventus - robymes : RT @tvdellosport: ??Questa sera alle 21, ospite ad ‘Aspettando Calciomercato’, il direttore sportivo della #Fiorentina Daniele #Pradè ?? S… - ilducadi : DS prade' della fiorentina tra poco rilascierà delle dichiarazioni Dusan alla Juve? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè

Sarà un'occasione d'oro per scoprire quale sia veramente il futuro di Dusan Vlahovic, l'attaccante dellain odor di trasferimento. E se è vero, come si dice già da un po', che la Juventus ...Commenta per primo Il direttore sportivo dellaDanieleha così analizzato la partita contro il Cagliari, terminata 1 - 1, ai canali ufficiali della società: 'Partita particolare, dai due volti. Siamo partiti con una grande ...