Fiorentina, doppio giro di tamponi per giocatori e staff (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi pomeriggio presso il centro sportivo ‘Davide Astori‘ di Firenze, i giocatori e lo staff tecnico della Fiorentina si sono riuniti per effettuare dei tamponi di controllo. Dopo le ultime due positività accertate nel gruppo squadra, la società viola sta eseguendo controlli più frequenti per capire se si tratta di casi isolati o di un possibile focolaio. E’ dunque previsto, anche per la giornata di domani, un giro di tamponi. Gli allenamenti riprenderanno invece solo mercoledì prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi pomeriggio presso il centro sportivo ‘Davide Astori‘ di Firenze, ie lotecnico dellasi sono riuniti per effettuare deidi controllo. Dopo le ultime due positività accertate nel gruppo squadra, la società viola sta eseguendo controlli più frequenti per capire se si tratta di casi isolati o di un possibile focolaio. E’ dunque previsto, anche per la giornata di domani, undi. Gli allenamenti riprenderanno invece solo mercoledì prossimo. SportFace.

