Figliuolo su Omicron: «Ci sono buone notizie, sembra che siamo arrivati al plateau della curva» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrivano finalmente buone notizie sul fronte Covid. Il generale Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della visita al centro vaccinale del Portello, a Milano. Ha detto che siamo arrivati al plateau della curva: da ora inizierà la discesa dei contagi. «Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa. Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrivano finalmentesul fronte Covid. Il generale, commissario straordinario all’emergenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al terminevisita al centro vaccinale del Portello, a Milano. Ha detto cheal: da ora inizierà la discesa dei contagi. «Cichealper ciò che riguarda l’e si sta andando in discesa. Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è ...

Advertising

HuffPostItalia : Secondo Figliuolo il picco è stato raggiunto per Omicron: 'Ora si va in discesa' - Vito_Romaniello : «Siamo al plateau di #Omicron , si va verso la discesa» GENERALE #FIGLIUOLO - napolista : Figliuolo su Omicron: «Ci sono buone notizie, sembra che siamo arrivati al plateau della curva» Il commissario str… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: vaccini e Green pass, governo valuta di allungarne la durata per chi ha avuto il booste… - Adnkronos : Variante #Omicron, #Figliuolo: “Speriamo che sia un trend consolidato”. #ultimora -