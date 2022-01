Fiat Mobi 2022 | la Panda brasiliana si aggiorna

(Di lunedì 24 gennaio 2022)è la citycar del Marchio torinese per il Brasile . Ladel mercato brasiliano, in sostanza. Per ilModi si, migliorando le dotazioni, l'efficienza, rispettando la ...

è la citycar del Marchio torinese per il Brasile . La Panda del mercato brasiliano, in sostanza. Per il 2022 Modi si aggiorna, migliorando le dotazioni, l'efficienza, rispettando la ...... si tratta di autobus appartenenti alla "classe I", marca Iveco Indcar, modello 70C18( di cui ... a fianco dei nuovi mezzi un autobus314/3 Monocar Menarini 1201/3, utilizzato in passato da ...Con il lancio del nuovo Model Year, la Casa italiana ha aggiornato la citycar dedicata al mercato carioca, con novità per motore e dotazioni ...Fiat Mobi è una delle auto più popolari della principale casa automobilistica italiana in America Latina. La city car è spesso in top ten nella classifica delle vendite di auto in Brasile. A proposito ...