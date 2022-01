Festival di Sanremo 2022, Amadeus positivo al Covid? Ecco cosa succederebbe (Di lunedì 24 gennaio 2022) cosa succederebbe se dopo uno dei tanti tamponi cui si sottopone regolarmente come qualsiasi altro artista Rai, Amadeus risultasse positivo al Covid-19 proprio nel corso della Kermesse sanremese? Si tratta di un’eventualità tutt’altro che da scartare, come ci ha dimostrato più volte l’imprevedibilità del virus. Scatterebbe ovviamente un piano B. A rivelarlo è stato il quotidiano La Stampa, secondo cui a prendere il posto di Amadeus, nel caso prendesse il Covid e dovesse dunque stare in isolamento, sarebbe Antonella Clerici. Come Amadeus, la Clerici appartiene all’Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta. Ovviamente non è da escludersi la possibilità che Amadeus si colleghi da remoto, come fatto in passato da Carlo Conti a “Tale e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022)se dopo uno dei tanti tamponi cui si sottopone regolarmente come qualsiasi altro artista Rai,risultasseal-19 proprio nel corso della Kermesse sanremese? Si tratta di un’eventualità tutt’altro che da scartare, come ci ha dimostrato più volte l’imprevedibilità del virus. Scatterebbe ovviamente un piano B. A rivelarlo è stato il quotidiano La Stampa, secondo cui a prendere il posto di, nel caso prendesse ile dovesse dunque stare in isolamento, sarebbe Antonella Clerici. Come, la Clerici appartiene all’Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta. Ovviamente non è da escludersi la possibilità chesi colleghi da remoto, come fatto in passato da Carlo Conti a “Tale e ...

