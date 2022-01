Advertising

digitalsat_it : Fantasy Island, su Sky Serie e in streaming NOW il sequel del cult Fantasilandia - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Fantasy Island e Fantasilandia, tra sequel e reboot i cast a confronto. FOTO - JaemsmiIe : OKAY Sto guardando il primo episodio di fantasy island - siviaggia : Se per girare '#Fantasilandia', a cui la serie è ispirata, negli Anni '70, erano state scelte le #Hawaii, ora lo sc… - andreastoolbox : Dove si trova la vera isola paradisiaca della serie Tv 'Fantasy Island' -

Ultime Notizie dalla rete : Fantasy Island

Dal 24 gennaio arriva su Sky e Now '', sequel/reboot dell'iconica ' Fantasilandia'. Per l'occasione ecco le foto dei protagonisti della prima e della nuova serie tvDal 24 gennaio in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand e in streaming su NOW Già rinnovato per una seconda stagione,è il sequel/reboot in dieci episodi del ...A cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 Fantasilandia e i suoi misteriosi protagonisti, Mr Roarke e il suo assistente Tattoo, hanno fatto ...Torna la magica isola in cui i sogni più nascosti diventano realtà: da oggi su Sky e NOW il sequel/reboot di Fantasy Island: ecco trailer e featurette ufficiali.