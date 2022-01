Fantasanremo | regolamento | ruoli e cosa si vince

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Senti parlare di Fantacalcio e, automaticamente, ti si girano gli occhi all’indietro? Niente paura: esiste una versione del fanta-gioco che fa divertire anche chi non è particolarmente interessato al calcio. Per chi è già fan della versione calcistica, beh, è un’occasione in più per mettersi alla prova sfidando amici e familiari. Ebbene sì, è arrivato il momento del2022, il gioco che ci permette di creare delle squadre composte dai cantanti che a breve si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. Ibrahimovic, Dybala e Immobile dovranno farsi da parte perché il grande protagonista è l’atteso 72º Festival della canzone italiana, che prenderà vita martedì 1 febbraio, con tutta la sua rosa dei “candidati”. Come funziona questo passatempo sempre più in voga sul web? La storia delIdeato per scherzo nel 2020 nelle Marche – per la ...