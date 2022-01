Eurovision 2022 | i conduttori sono Laura Pausini | Alessandro Cattelan e Mika

(Di lunedì 24 gennaio 2022), isarannoe (forse)Dopo la scelta della città ospitante, Torino, l’avrà tre: loro. Per il momento si tratta di un’indiscrezione ma l’ufficialità dovrebbe avvenire sul palco di “Sanremo?; molto probabilmente nella serata del mercoledì, giorno in cuisarà al Festival. Con la vittoria dei Maneskin lo scorso anno si è deciso per la città piemontese che accoglierà la kermesse canora il 10, 12 e ...

...che dopo essersi aggiudicati l'ultima edizione del Festival di Sanremo e quella dell'... la band romana non dimentica le proprie origini e così i Maneskin saranno superospiti a SanremoAl contempo, altrettanta curiosità suscita l'. L'annuncio del cast ufficiale pronto a portare in scena la 66esima edizione dell'annuale concorso canoro europeo arriverà sul palco ...I conduttori dell'Eurovision 2022, che andrà in scena a maggio, saranno Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Ancora in forse anche Mika.Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, potrebbero essere annunciati i conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022.