Etruskey | Di Paolo | “Civitavecchia al centro dell’economia turistica del Lazio”

(Di lunedì 24 gennaio 2022)– L’assessore al Turismo Emanuela Diè intervenuta mercoledì scorso all’incontro costitutivo dell’associazione Dmo, che ha visto la firma del sindaco Ernesto Tedesco per la città di(Dmo sta per Destination Management Organization, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della strategie della gestione coordinata di tutti gli elementi che costituiscono una destinazione), nel castello di Santa Severa: “È un progetto importante, che mette insieme dodici Comuni toccando tre ambiti territoriali (Litorale, Tuscia e Maremma Laziale) superando le contrapposizioni politiche” ha dichiarato Di, “e guardando al futuro della promozione territoriale attraverso nuovi canali, all’insegna del marketing digitale”. Il progetto è ...

