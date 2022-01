Eros Ramazzotti | ritorno di fiamma con Michelle Hunziker? Lui risponde così

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra Tomaso Trussardi e, impazzano i rumors suldifra la showgirl e l’ex marito,. Nessuna ufficialità, nè riferimenti al presunto gossip, maha fatto intendere ben altro: «Sono free». In alcune stories Instagram,ha sorpresa un paparazzo a fotografarlo in compagnia di un’amica e ha colto la palla al balzo. «Lui mi sta fotografando con una mia amica, ma non sono fidanzato, sono free!free» dice il cantante romano smentendo indirettament tutti i rumors scoppiati su di lui. Molti fan sognano undella coppia, rammentando i tempi in cui erano felici e riempivano le cronache rosa. Dalla loro unione è nata Aurora ...

Advertising

RaiRadio2 : E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei ?? #Sanremo2022 si avvicina… Vogliamo ricordare il 1984 in cui un… - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - CI PARLIAMO DA GRANDI - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: - GHERARDIMAURO1 : - bibliophilo___ : @biscottoverde Già che non c’è Eros Ramazzotti direi bullet dodged -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Ma il vero regalo per Michelle Hunziker è il ritorno di fiamma con. Di cui si (s)parla da giorni… E sulla quale si elucubra anche per una frase dello stesso cantante che suona ...Alcune indiscrezioni ipotizzavano, anche, un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed. Il cantante romano ha deciso di dire la sua a riguardo, come riportato da La Nostra ...Michelle Hunziker oggi, 24 gennaio, compie 45 anni. Tornata single, la conduttrice riparte dal suo lato b, quello che l’ha resa famosa nel mondo in passato, quando il suo fondoschiena da sogno era l’i ...Eros Ramazzotti smentisce il ritorno con Michelle Hunziker: "Mi stanno fotografando con un’amica, attualmente non sono fidanzato" ...