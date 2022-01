Eros e Michelle | il ritorno della coppia è possibile? La risposta sui social

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’annunciofine del matrimonio traHunziker e Tomaso Trussardi, in molti hanno iniziato a fantasticare su cosa sarebbe successo dopo. Un riavvicinamento traRamazzotti? Un periodo di pausa? Il dedicarsi alle figlie? Alla prima domanda ha risposto proprioche su Instagram ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua vita

Ultime Notizie dalla rete : Eros Michelle

Hunziker edRamazzotti: liberi e lontani. Dopo l'annuncio della separazione da Tomaso Trussardi , la conduttrice svizzera è stata fotografata per le vie di Milano senza fede al dito. ...Nonostante le vite separate ,hanno sempre mantenuto un rapporto civile, tanto da far sperare in un come back amoroso.Libero: free, free, free“. Ma Eros non tace e sui social, in una Instagram Story, scrive: “Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Il gossip è partito da Dagospia: Michelle Hunzike ...Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: liberi e lontani. Dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi , la conduttrice svizzera ...