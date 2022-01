Eriksen | il ritorno è vicino Entro mercoledì la firma con il Brentford

Advertising

è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (ICD), che lo ha costretto alla risoluzione del contratto con l'Inter dal momento che la Federcalcio italiana non prevede l'...Qualora dovesse ottenere l'idoneità,sarebbe il primo calciatore con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo a giocare in Premier League . Per lui sarebbe unnel massimo campionato ...Sono iniziati gli esami medici per verificare l'idoneità sportiva di Christian Eriksen. Il calciatore danese ha raggiunto un accordo di massima con il Brentford per tornare a giocare in Premier League ...Christian Eriksen tornerà a giocare a calcio e lo farà in Premier League. L'ex giocatore dell'Inter, vittima di un terribile malore durante gli ultimi ...