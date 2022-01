Enzo Fasano, il deputato di Forza Italia morto alla vigilia del voto per il Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica 23 gennaio, a meno di 24 ore dalla convocazione del Parlamento – in seduta comune – per il primo turno delle votazioni per scegliere ed eleggere il nuovo Capo dello Stato. E a questa consultazione avrebbe dovuto partecipare anche Enzo Fasano nelle vesti di Grande Elettore, essendo un deputato della Repubblica Italiana in rappresentanza di Forza Italia. Ma proprio mentre il suo partito rimetteva insieme i cocci dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale, è arrivata la ferale notizia del decesso di quello storico parlamentare. Enzo Fasano ha sempre militato nell’area della destra – spostandosi lentamente verso il centrodestra – nel ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica 23 gennaio, a meno di 24 ore dconvocazione del Parlamento – in seduta comune – per il primo turno delle votazioni per scegliere ed eleggere il nuovo Capo dello Stato. E a questa consultazione avrebbe dovuto partecipare anchenelle vesti di Grande Elettore, essendo undella Repubblicana in rappresentanza di. Ma proprio mentre il suo partito rimetteva insieme i cocci dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi nella corsa al, è arrivata la ferale notizia del decesso di quello storico parlamentare.ha sempre militato nell’area della destra – spostandosi lentamente verso il centrodestra – nel ...

Antonio_Tajani : Addio Enzo! Se ne è andato l’amico e compagno di tante battaglie. @forza_italia piange Enzo Fasano,parlamentare é c… - Roberto_Fico : Esprimo il mio cordoglio e quello di @Montecitorio per la scomparsa del collega Enzo Fasano, prematuramente venuto… - robertapinotti : Vicina alla famiglia del On. Enzo #Fasano ed a tutta la comunità di @forza_italia per il grande dolore che li ha colpiti. - zazoomblog : Enzo Fasano il deputato di Forza Italia morto alla vigilia del voto per il Quirinale - #Fasano #deputato #Forza… - Andrea07676623 : RT @edmondocirielli: Nel tardo pomeriggio di ieri se ne è andato un altro pezzo di storia della Destra Salernitana, l'amico On. Enzo Fasano… -