Energia | un anno di consumi | forno campione di efficienza

(Adnkronos) – E' luglio il mese più energivoro del 2021 mentre tra gli elettrodomestici è il forno il campione di efficienza. Male la lavatrice. A mappare il modo in cui gli italiani usano l'elettricità è NeN, la startup EnerTech del gruppo A2A, grazie al Robo, il dispositivo intelligente che permette di monitorare in tempo reale i consumi dei propri elettrodomestici, tutto via app. NeN ricava l'efficienza degli elettrodomestici dall'incrocio di diversi parametri, come la dimensione, la classe energetica e l'anno di acquisto. Dall'analisi è emerso che, nel corso del 2021, il forno è l'elettrodomestico che più si è avvicinato alla massima efficienza raggiungibile, con un valore medio di 4,4/5. La maglia nera va invece alla lavatrice, ferma a 2,9.

