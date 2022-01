Energia, ricerca sulle micro-celle ad idrogeno, asse tra Graded e l’università di Sharjah negli Emirati (Di lunedì 24 gennaio 2022) Rinnovabili, Graded spinge l’acceleratore sulla ricerca e lo sviluppo di fonti energetiche green. In vista dell’imminente inizio del nuovo progetto sulle micro celle ad idrogeno, in collaborazione con l’università di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, Graded sta partecipando ad una serie di conferenze e convegni sui nuovi modelli di business (“Hydrogen business models and regulation”) che si basano sull’idrogeno. L’obiettivo è approfondire come questa fonte pulita possa inserirsi nel sistema economico ed energetico del futuro, sia per quanto riguarda le opportunità, sia per i rischi che questo comporta. L’impianto che la società guidata da Vito Grassi intende sviluppare a Dubai punta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Rinnovabili,spinge l’acceleratore sullae lo sviluppo di fonti energetiche green. In vista dell’imminente inizio del nuovo progettoad, in collaborazione condiArabi Uniti,sta partecipando ad una serie di conferenze e convegni sui nuovi modelli di business (“Hydrogen business models and regulation”) che si basano sull’. L’obiettivo è approfondire come questa fonte pulita possa inserirsi nel sistema economico ed energetico del futuro, sia per quanto riguarda le opportunità, sia per i rischi che questo comporta. L’impianto che la società guidata da Vito Grassi intende sviluppare a Dubai punta ...

